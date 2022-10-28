Мир 28 октября 2022, 01:10 «Попытка Консервативной партии поднять свой авторитет». Политолог Еремина — о назначении Сунака на пост премьер-министра

Читать 360tv в

Политолог Наталья Еремина обсудила с Runews назначение Риши Сунака на пост главы кабинета министров Великобритании.

По словам Еремина, после прихода Сунака население Великобритании будет надеется, что ситуация в стране станет более устойчивый, поскольку новоиспеченный премьер в большей степени может просчитывать риски в том, чем занимается. Она напомнила, что Сунак обладает большим опытом в финансовой сфере.

Реклама

«И в этом контексте он гораздо более скрупулезно относится к вопросу налоговой повестки, чем Лиз Трасс и ее команда. Однако назначение Сунака — это также попытка Консервативной партии хотя бы отчасти поднять свой авторитет», — заметила собеседница издания.

Реклама