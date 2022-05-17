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    17 мая 2022, 02:22

    Попытка госпереворота в Мали при поддержке Запада провалилась

    Власти Мали сообщили о попытке военного переворота при поддержке Запада

    Полина Созыкина

    Правительство Республики Мали сообщило, что на прошлой неделе офицеры малийской армии предприняли попытку госпереворота. Этих военных поддерживал Запад, считают власти республики.

    Попытка госпереворота в Мали при поддержке Запада провалилась

    «Группа антипрогрессистских офицеров и унтер-офицеров армии Мали совершила попытку переворота в ночь с 11 на 12 мая 2022 года. Этим военным оказывало поддержку западное государство», — говорится в заявлении министерства территориального управления и децентрализации страны, которое привел ТАСС.

    За прошедшие два года в Мали было совершено два военных переворота. Первый произошел в августе 2020 года, от власти отстранили президента Ибрагима Бубакара Кейта. Военные под руководством полковника Ассими Гоита назначили временным главой республики Ба Ндао.

    Та же группа военных сместила Ндао в мае 2021 года и назначила президентом на переходный период Гоиту. Временное правительство Мали предложило провести выборы в декабре 2025 года.