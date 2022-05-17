Попытка госпереворота в Мали при поддержке Запада провалилась

Правительство Республики Мали сообщило, что на прошлой неделе офицеры малийской армии предприняли попытку госпереворота. Этих военных поддерживал Запад, считают власти республики.

«Группа антипрогрессистских офицеров и унтер-офицеров армии Мали совершила попытку переворота в ночь с 11 на 12 мая 2022 года. Этим военным оказывало поддержку западное государство», — говорится в заявлении министерства территориального управления и децентрализации страны, которое привел ТАСС.

За прошедшие два года в Мали было совершено два военных переворота. Первый произошел в августе 2020 года, от власти отстранили президента Ибрагима Бубакара Кейта. Военные под руководством полковника Ассими Гоита назначили временным главой республики Ба Ндао.

Та же группа военных сместила Ндао в мае 2021 года и назначила президентом на переходный период Гоиту. Временное правительство Мали предложило провести выборы в декабре 2025 года.