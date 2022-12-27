Мир 27 декабря 2022, 07:32 Попытка Блинкена выяснить подробности о переговорах РФ, Китая и ФРГ провалилась — СМИ Asia Times: звонок Блинкена министру иностранных дел Китая Вану И обернулся фиаско РИА «Новости»

Читать 360tv в

Госсекретарь США Энтони Блинкен решил, что имеет право быть в курсе всех подробностей о контактах между Россией, Китаем и Германией. Однако его попытка разузнать о состоявшихся на прошлой неделе переговорах провалилась, сообщило издание Asia Times.

Автор статьи, бывший индийский дипломат Мелкулангар Бхадракумар, отметил, что Блинкену стало интересно, о чем разговаривали президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и председатель КНР Си Цзиньпинь. Также госсекретарь США «заподозрил неладное» в визите зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в Пекин.

Реклама

«Однако звонок Блинкена министру иностранных дел Китая Вану И в пятницу 23 декабря обернулся фиаско», — отметило издание.

Реклама

В итоге глава американского внешнеполитического ведомства так ничего и не добился. Ван И отчитал Блинкена за попытку «одновременно вести диалог и заниматься сдерживанием» и, «рассуждая о сотрудничестве, воткнуть Китаю нож в спину».