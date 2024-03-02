Мир 02 марта 2024, 01:30 В ФРГ заблокировали аккаунты, распространившие запись разговора военных Bild: аккаунты в X, опубликовавшие запись беседы немецких военных, заблокировали РИА «Новости»

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В Германии по требованию бундесвера начали блокировать аккаунты в соцсети X, которые распространили запись разговора немецких офицеров, обсуждавших удар ракетами Taurus по Крымскому мосту. Об этом написала газета Bild.

«В пятницу бундесвер попытался ограничить ущерб: аккаунты в социальной сети X, распространившие запись, были заблокированы в Германии», — сообщил таблоид.

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В пятницу, 1 марта, главный редактор RT Маргарита Симоньян выложила аудиозапись переговоров двух высокопоставленных немецких военачальников.

На встрече начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе и инспектор BBC Инго Герхартцем обсуждали отправку Германией Украине ракет Taurus и возможные цели ВСУ. В том числе, офицеры обсуждали шансы на уничтожение Крымского моста.

В Министерстве обороны Германии отказались комментировать распространившуюся запись.

В то же время немецкие СМИ сообщили, что контрразведка ФРГ начала проверку возможного перехвата разговора высокопоставленных офицеров.