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    01 марта 2022, 13:50

    Лавров: ситуация на Украине — результат попустительства Запада

    Дарья Смирнова

    Ситуация на Украине стала результатом попустительства западных стран режиму, который сформировался после 2014 года. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своей речи на конференции по разоружению.

    Лавров: ситуация на Украине — результат попустительства Запада

    Он отметил, что Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине. Министр уточнил, что украинская сторона располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия.

    «Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность», — приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Говоря о ядерном оружии, дипломат высказал претензии в адрес властей США. По его словам, для России неприемлемо то, что ядерное оружие США находится в Европе. Он отметил, что пора вернуть его домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать.

    «Западным странам необходимо отказаться от создания военных объектов на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности», — указал глава МИД РФ.

    Глава российской дипломатии отметил, что страны Евросоюза избрали путь нелегитимных санкций вместо ведения открытого и честного диалога с Россией. По его словам, именно прямые контакты между сторонами могут помочь найти решения острых международных проблем.

    Ранее Лавров обвинил западные страны в том, что они выгораживают власти Украины, закрывая глаза на военные преступления против мирных жителей.