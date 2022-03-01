Ситуация на Украине стала результатом попустительства западных стран режиму, который сформировался после 2014 года. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своей речи на конференции по разоружению.

Он отметил, что Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине. Министр уточнил, что украинская сторона располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия.

«Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность», — приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Говоря о ядерном оружии, дипломат высказал претензии в адрес властей США. По его словам, для России неприемлемо то, что ядерное оружие США находится в Европе. Он отметил, что пора вернуть его домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать.

«Западным странам необходимо отказаться от создания военных объектов на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности», — указал глава МИД РФ.

Глава российской дипломатии отметил, что страны Евросоюза избрали путь нелегитимных санкций вместо ведения открытого и честного диалога с Россией. По его словам, именно прямые контакты между сторонами могут помочь найти решения острых международных проблем.

Ранее Лавров обвинил западные страны в том, что они выгораживают власти Украины, закрывая глаза на военные преступления против мирных жителей.