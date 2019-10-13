Популяция диких кроликов в Австралии сократилась на 75%. Фермеры обрадовались

Дикие кролики — настоящий бич для фермеров. Они уничтожают растения с невиданной скоростью. Чем меньше особей обитает на территории, тем богаче урожай там собирают. Кроме того, кролики уничтожают траву раньше, чем до нее добирается скот. Еще одной опасностью, которая волнует австралийцев, являются многочисленные норы этих животных. Они приводят к эрозии почвы. Эксперты утверждают, что нанесенный кроликами в предыдущие годы ущерб может иметь долгоиграющие последствия.

Ранее в течение шести недель специалисты изучали популяцию диких кроликов в районе Далвин и пришли к выводу, что каждый месяц там рождается около 14 тысяч животных. Специалист по соблюдению норм Совета по кроликам Дарлинг-Даунс-Моретон (DDMRB) Натан Ринг сообщил, что сейчас эти цифры снизились на 75%.

Местный фермер Джон Гросс рассказал, что прожил в Квинсленде всю жизнь, но никогда не видел так много кроликов, как в прошлом году.

«Эта меховая саранча просто налетела и уничтожила мою ферму. Это повлияло на мой доход. Раньше в каждом загоне у меня было по 40 коров, теперь я могу прокормить не больше 30», — пояснил фермер.

Министерство сельского хозяйства и рыболовства Квинсленда объяснило причины сокращения популяции диких кроликов в Южном Даунсе. Во-первых, это вирусы. Во-вторых, распространению вирусов способствовал длительный засушливый период.

Власти Квинсленда надеются, что фермерам удастся восстановить свои фермы и, возможно, вырастить новый урожай в тех объемах, которые может дать земля, освобожденная от вредителей.