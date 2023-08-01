Мир 01 августа 2023, 09:09 Популярный украинский алкогольный бренд потребовал запрета своей марки в России «Коммерсант»: украинский бренд Nemiroff через суд требует запретить свою марку в России РИА «Новости»

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Украинская компания Nemiroff, отозвавшая лицензию на выпуск спиртного в России, подала в суд на бывшего местного партнера. От холдинга «Объединенные пензенские водочные заводы» потребовали прекратить использование марки, сообщил «Коммерсант».

В России бренд входит в топ-15 водочных марок. По оценке опрошенных газетой экспертов, заменить его производителю будет непросто.

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Иск о запрете ОПВЗ использовать бренды Nemiroff при производстве и продаже алкогольных напитков от компании Nemiroff Intellectual Property Establishment поступил в Арбитражный суд Пензенской области в июне, указал «Коммерсант».

В Nemiroff указали, что действия ответчика после февраля 2022 года суд должен признать нарушением прав компании. Заседание по иску должно пройти 2 ноября.

Nemiroff Intellectual Property Establishment зарегистрирована в Лихтенштейне. Компания владеет одним брендом Nemiroff. Основное производство расположено в Немирове Винницкой области.