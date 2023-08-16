Мир 16 августа 2023, 11:37 Популярный египетский курорт закрыл пляж из-за появления у берега акулы Курорт Дахаб в Египте закрыл пляжи из-за замеченной у побережья акулы Unsplash

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Акулу заметили около побережья египетского курорта Дахаб. Все пляжи там закрыли. Об этом написала газета Al-Masry al-Youm.

Руководитель управления из министерства окружающей среды Мохамед Салем уточнил, что власти приняли решение закрыть пляжи для купания, рыбалки и дайвинга. Никаких несчастных случаев не фиксировали. Насколько долго будут действовать ограничения, зависит о того, как будет складываться ситуация в этом районе.

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Акулы в Египте периодически подплывают прямо к берегу, где отдыхают туристы. Жертвой хищницы в июне стал россиян. Все случилось во время отдыха мужчины в Хургаде. После его гибели акулу поймали и убили. Позже все пляжи этого курорта на время закрыли.

Ранее российским путешественникам рассказали, где они смогут дешевле всего отдохнуть зимой. Одной из стран оказался Египет.