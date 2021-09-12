Популярные российские артисты выступили на Дне города в Луганске

Российские артисты Алексей Глызин и Сергей Куприк, а также популярная певица Слава выступили на праздничном концерте в честь 226-й годовщины образования Луганска. Как сообщило «РИА Новости», к ним на концерте присоединились солисты Луганской государственной филармонии.

Куприк отметил, что ему было очень приятно побывать в городе, где проходило его обучение в Луганском институте культуры. Артист добавил, что старается как можно чаще бывать в самопровозглашенной ЛНР и любой визит для него всегда в радость.

Концерт прошел на площади, на которой собрались тысячи людей. Перед ними выступил глава администрации Луганска Манолис Пилавов. Он поздравил жителей с праздником и отметил: в городе живут замечательные достойные люди, к которые добиваются всего только собственными силами.

«История нашего города — она самая лучшая, потому что мы ее делаем! Я еще раз поздравляю вас всех с этим праздником, желаю вам всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, желаю, чтоб наши дети радовали нас и были счастливы в будущем!», — сказал со сцены Пилавов.

Масштабное празднование Дня города проходит в эти выходные в Москве. Над городом уже прогремел салют. Фейерверки по традиции запустили с 26 точек столицы. Жители делятся впечатляющими кадрами в социальных сетях.