Популярность у женщин помешала английскому грабителю скрыться от полиции

Внезапная популярность 37-летнего грабителя Джонатана Кэхилла в Сети помогла полиции Великобритании задержать его всего за неделю. Фото голубоглазого преступника со спортивной фигурой стало вирусным и собрало тысячи женских комментариев, сообщает The Independent.

По мнению правоохранителей, именно из-за того, что снимок разлетелся по интернету за несколько часов, у Кэхилла не получилось долго скрываться.

Мужчина отбывал срок за ограбление и вышел по УДО, но нарушил условия освобождения. Полиция графства Уэст-Йоркшир опубликовала снимок сбежавшего преступника, чтобы люди помогли найти его и вернуть в тюрьму.

В комментариях женщины стали признаваться Кэхиллу в любви, называли его «преступно сексуальным» и выражали надежды на встречу. Но раньше них с грабителем встретились правоохранители. После задержания преступника женский интерес к нему пока не угас.