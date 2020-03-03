Популярность романа Камю «Чума» подскочила на фоне коронавируса

Распространение нового типа коронавируса спровоцировало во Франции продажи книги на схожую тему. С полок сметают роман Альбера Камю «Чума».

Статистический портал Edistat, который следит за продажами книг во Франции, заметил следующую тенденцию: в начале 2020-го роман Камю стали покупать чаще, чем в прошлом году. В конце января 2020 года покупатели купили 1,7 тысячи экземпляров. За эту же неделю, но в 2019 году, было распродано лишь 450 копий романа.

Французские СМИ считают, что часто рост продаж тех или иных книг зависит от событий в стране. Например, после терактов в Париже в ноябре 2015 года, французы чаще стали покупать книгу Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Это произведение стало для жителей Франции неким «символом оптимизма». Об этом заявили журналисты телеканала BFMТV.

В романе «Чума» рассказана вымышленная история об эпидемии чумы, которая произошла в алжирском городе Оран. Автор показывает, как жители переживают это время. Главный герой книги — доктор по имени Бернар Риэ.

Коронавирус COVID-19 впервые появился в Китае в конце 2019 года. Им заболел житель города Ухань. Позже вирус распространился по всему Китаю и вышел за его пределы. Сейчас хуже всего ситуация складывается в Южной Корее, Иране и Италии. Всего в мире коронавирусом заразились более 90 тысяч человек. Во вторник, 3 марта, стало известно, что первый случай COVID-19 зарегистрировали на Украине.