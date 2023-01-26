Мир 26 января 2023, 20:44 Популярность музея холодной войны в форме ядерного убежища возросла в Канаде

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Американский журналист Иэн Остин заметил, что в связи с событиями на Украине в западных странах возрос спрос на ядерные убежища. В частности, он обратил внимание на Музей холодной войны в Канаде, расположенный в бывшем ядерном убежище канадского правительства Diefenbunker. Об этом написала «Политика Сегодня».

«У нас уже были люди, которые спрашивали, функционируем ли мы по-прежнему как убежище от радиоактивных осадков? <…> Этот страх все еще очень реален для людей. Похоже, ядерный сценарий вернулся в общественное сознание», — поделилась руководитель объекта Кристин Макгуайр.

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Она напомнила, что этот комплекс вывели из эксплуатации в середине 90-х годов. Перестав быть объектом военного назначения, он стал символом «возвращения в мирную эпоху». Макгуайр добавила, что данный музей — это одно из немногих мест в мире, где у посетителей есть возможность пристально рассмотреть бункер времен холодной войны, предназначенный для правительства.

«Сейчас сюда стекаются посетители со всей Канады и из-за рубежа, чтобы своими глазами увидеть это окно в прошлое времен холодной войны и, возможно, ощутить чувство безопасности, которого многие жаждут сегодня», — заключил Остин.