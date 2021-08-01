Популярного в США тиктокера застрелили в кинотеатре Калифорнии

Звезда TikTok 19-летний Энтони Барахас умер от ранений, которые он получил в результате стрельбы в американском кинотеатре. О трагедии с американским блогером рассказал телеканал CNN.

По данным журналистов, Барахас вместе со своей подругой были ранены в кино, когда посмотрели фильм «Судная ночь навсегда». Когда сеанс закончился, сотрудники кинотеатра нашли молодого человека с огнестрельным ранением. Рядом лежала девушка, которая к тому моменту была уже мертва.

Барахаса срочно доставили в больницу, но врачи оказались бессильны. Молодой человек умер. По этому делу задержали 20-летнего подозреваемого. Никаких данных о том, что могло послужить мотивом для преступления, пока нет. Барахас был популярным американским тиктокером, у него был почти миллион подписчиков.

Ранее другой популярный американский блогер погиб в автокатастрофе в свой день рождения. Известно, что он был на пассажирском сидении, когда произошла авария. Автомобиль врезался в дорожный знак и влетел в дерево. Водитель не пострадал, а пассажир скончался.