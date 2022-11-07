Популярная в мире сеть клиник Acıbadem открыла десятую больницу в Турции | 360°

Мир 07 ноября 2022, 09:00 Популярная в мире сеть клиник Acıbadem открыла десятую больницу в Турции

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Сеть клиник Acıbadem начала свой путь в сфере здравоохранения как небольшая местная клиника в районе Стамбула (Турция). Сегодня Acıbadem — это глобальная сеть, работающая в пяти странах, включая Турцию, Болгарию, Македонию, Сербию и Нидерланды, с 24 больницами и 14 амбулаторными клиниками.

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Сегодня сеть клиник Acıbadem является мировым брендом в области медицинского туризма, предоставляя услуги высочайшего качества с использованием передовых технологий и команд экспертов, соответствующих международным стандартам качества, таким как Joint Commission International (JCI) и сертификат аккредитации клинических лабораторий ISO 15189. Каждый год множество пациентов из разных уголков мира приезжают в Турцию на лечение, отдавая предпочтение Acıbadem. Для обеспечения комфорта, доверия и постоянства Acıbadem предлагает иностранным пациентам широкий спектр услуг, включая консультации, диагностические процедуры, лечение и страхование, организацию проезда и проживания, а также услуги переводчика на 20 разных языках мира. Международный центр обслуживания пациентов Acıbadem был разработан как универсальный центр и предлагает медицинские услуги с момента запроса до момента возвращения пациента в свою страну.

Будучи всемирно известной сетью в области медицины и ведущей группой здравоохранения Турции, Acıbadem продолжает быстро расти. Группа открыла свою новейшую больницу — Acıbadem Ataşehir — десятую клинику в Стамбуле и 24-ю в мире в сети клиник. Acıbadem Ataşehir известна своей уникальной архитектурой, передовыми медицинскими технологиями и цифровыми системами, разработанными исключительно группой в области управления здравоохранением. Здание клиники построено с внутренней площадью 65 000 квадратых метров и сертифицировано по экостандарту LEED Gold за его функции «Экологически чистое» и «Умное здание».

Acıbadem Ataşehir предоставляет лечение во всех областях медицины, но особое внимание уделяется онкологическим, гинекологическим, нейрохирургическим, ортопедическим, ЭКО и педиатрическим пациентам благодаря уникальному дизайну больницы и функциям, которые учитывают все их потребности, обеспечивая тем самым безопасность и удовлетворение пациентов. В больнице 153 палаты для пациентов, 298 койко-мест для пациентов, десять операционных, одна операционная для ЭКО, кабинеты для эндоскопии/колоноскопии и ангиографического вмешательства.

В клинике Acıbadem Ataşehir есть отдельное здание, которое обеспечивает благоприятную среду для детей, в которой дети имеют возможность отвлечься от больничной атмосферы. Педиатрическое отделение работает круглосуточно с врачами всех отделений и подразделений. Кабинет наблюдения расположен у входа в поликлинику с прямым отдельным доступом для детей с лихорадкой и инфекцией. Для проведения анализов крови и вакцинации дети и их семьи могут посетить специальное отделение, не входя в клинику.

Также имеется еще один отдельный вход, где онкологический диспансер в лице команды опытных специалистов оказывает многопрофильное обслуживание онкобольным. Команда имеет большой опыт работы с устройствами радиационной онкологии Truebeam и Ethos, расположенными в клинике Ataşehir. В дополнение к радиоонкологическим технологиям имеется ПЭТ-КТ для диагностики. В клинике 34 отделения химиотерапии, из которых 30 — амбулаторные отделения и четыре стационара для лечения.

Представительство сети клиник Acıbadem есть в Москве, на улице Большая Якиманка, 26, корпус 1А. По всем вопросам туда можно обратиться и по телефонам +7 495 135-82-80, +7 916 530-22-11. Также у клиники есть свой канал в Telegram.

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