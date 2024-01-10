Мир 10 января 2024, 10:39 Популярная в Германии новая оппозиционная партия потребовала учесть интересы России Новая партия ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт» потребовала переговоров РФ и Украины piqsels

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В Германии с появлением оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт» изменился политический расклад. Новое объединение завоевало доверие немцев, потребовало учесть интересы России при выстраивании европейской системы безопасности и разрешить конфликт на Украине путем переговоров. Об этом сообщило РИА «Новости».

Партия депутата бундестага Сары Вагенкнехт собрала 1,4 миллиона евро частных пожертвований и запланировала принять участие в выборах Европарламента, голосовании в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге — восточных землях, недовольных действиями федерального правительства. «Союз Сары Вагенкнехт» призвал начать переговорный процесс с Украиной и включить Россию в архитектуру европейской безопасности.

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В это же время действующий канцлер Олаф Шольц и Социал-демократическая партия Германии, в которой он состоит, потеряли популярность. Его выдвижение на новый срок согласились поддержать только 19% избирателей — участников опроса института Insa.

«Союз Сары Вагенкнехт» имеет шансы на успех, заявил политолог Олег Бондаренко. Он напомнил, что 15 лет назад политик привела партию «Левые» в бундестаг. По его мнению, Сара Вагенкнехт сможет сделать это снова.

«Скорее всего, в следующем созыве их уже не будет. Союз Вагенкнехт попытается занять освободившиеся места, 10% вполне реальны. У них общий электорат с „Альтернативой для Германии“. Но АдГ пока в застое, им получить голоса непросто», — сказал он.

Летом 2023 года Сара Вагенкнехт вошла в число самых популярных политиков Германии. Она поднялась с седьмого на третье место.