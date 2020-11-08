Популярная кошка Гли из собора Святой Софии умерла

Одна из самых известных кошек в мире умерла на 17-м году жизни. Все это время она жила в соборе Святой Софии в Стамбуле. Причиной смерти стала болезнь кошки.

С 24 сентября она находилась в частной ветеринарной клинике. Об этом рассказал губернатор Стамбула Али Ерликая на своей странице в Twitter.

Также сообщение о смерти появилось в аккаунте кошки в Instagram. Страницу ведет местный экскурсовод.

«Я родилась в Айя-Софии, в самом сердце мира. Я просто попрощалась с этой жизнью, где встретила миллионы людей, которые пришли в Сердце Мира с любовью и стали зеркалом света любви. Спасибо всем, у кого в сердце есть отпечатки моих лап», — говорится в сообщении.

Кошечка Гли стала широко известна в Сети в 2009 году. Тогда она вышла в соборе навстречу премьер-министру Турции Реджепу Эрдогану и президенту США Бараку Обаме. В этом году питомцу дали отдельную комнату, потому что ей становилось все хуже от постоянного внимания со стороны туристов.