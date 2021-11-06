Популярная бразильская певица Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе

В Бразилии авиакатастрофа унесла жизнь местной звезды, популярной певицы Марилии Мендонса. Самолет, в котором летела звезда, потерпел крушение в штате Минас-Жерайс. О случившемся сообщили бразильские спасатели.

Сообщается, что небольшое воздушное судно рухнуло в сельской местности. «Певица Марилия Мендонса среди жертв», — говорится в сообщении спасательного ведомства. Представители артистки уже подтвердили в беседе с телеканалом Globonews гибель пяти человек. На борту упавшего самолета находилась сама звезда, ее дядя, продюсер, а также экипаж из двоих пилотов.

Как сообщило «РИА Новости», Марилии Мендонсе было 26 лет. В 2015 году впервые увидели свет ее дебютные композиции, но широкую известность певица получила спустя год, после издания ее первого концертного альбома. В Бразилии было продано 240 тысяч копий пластинки, что принесло артистке первый в ее карьере платиновый сертификат.

Песня Infiel, вошедшая в этот альбом, стала одним из самых популярных треков в Бразилии. Второй альбом Марии Мендонса стал еще более популярным, а третий — Todos os Cantos — принес певице награду Latin Grammy в категории «Лучший музыкальный альбом».