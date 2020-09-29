Попугаев-сквернословов на время отстранили от «работы» в британском зоопарке

Двух британских попугаев из парка дикой природы в графстве Линкольншир после прибытия посадили на карантин в одной комнате. Там они начали учить друг друга непечатным выражениям.

Как написало издание Independent, ругань птиц повеселила сотрудников зоопарка, но попугаев это только раззадорило.

«В течение последних 25 лет мы принимали попугаев, у которых иногда бывают проблемы с лексиконом, и мы действительно к этому привыкли. Это всегда смешно. Но по совпадению мы взяли пятерых за одну неделю, и так как все они были помещены в карантин, это означало, что комната была просто забита ругающимися птицами. А чем больше они ругаются, тем чаще вы смеетесь, и они снова начинают ругаться», — рассказал исполнительный директор парка Стив Николс.

После того как зоопарк открылся после карантина, попугаи начали оскорблять вернувшихся посетителей различными нецензурными выражениями.

По словам Николса, посетители здорово повеселились, однако руководство временно изолировало невоспитанных птиц, чтобы их не услышали дети. Попугаи находятся в вольере с других птицами, скоро их выпустят в разных местах.