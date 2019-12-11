Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в Раду

Проект поправок к закону об особом статусе Донбасса внесен на рассмотрение в Верховную раду Украины. Зеленский пообещал продлить норму на год по итогам саммита «нормандской четверки».

Авторами поправок выступили депутаты президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко. Карточка документа опубликована на сайте украинского парламента.

Текст законопроекта не приводится.

Закон об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей действует до 31 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский после саммита «нормандской четверки» в Париже, который состоялся 9 декабря, заявил о его продлении еще на один год.

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Действие документа украинский лидер назвал временным и отметил его «технический» характер. Зеленский отметил, что Киеву легче «продолжить закон», а «формулу Штайнмайера» внести позже.

Законопроект, по словам президента Украины, не придется согласовывать с Трехсторонней контактной группой, где стране «потом могут выкручивать руки».