Мир 12 июля 2023, 04:33 «Попользовались и бросили». Фото одинокого Зеленского на саммите НАТО высмеяли в Сети Пользователи Twitter высмеяли фото одиноко стоящего Зеленского на саммите НАТО РИА «Новости»

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Фотография украинского президента Владимира Зеленского, сделанная на саммите НАТО в Вильнюсе, завирусилась в Сети. Пользователи высмеяли лидера страны, которого «все бросили».

Кадр с Зеленским опубликовал в Twitter немецко-финский бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Под постом собралось большое количество комментариев. Пользователи отметили, что у президента Украины был крайне расстроенный вид. Он стоял один, когда остальные участники саммита разговаривали друг с другом.

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«Этот парень так одинок», — написал один из юзеров.

«Они попользовались им и бросили», — поддержал другой.

Соцсети

Также комментаторы заявили, что украинский лидер выглядит «нелепо» и «близится его конец».

Ранее глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Украине не светит членство в НАТО во время проведения спецоперации. Если бы страну приняли в альянс, то это значило бы прямое столкновение США с Россией.