Попавшийся на допинге регбист обжаловал наказание. Он сослался на веру, которая не позволяет ему врать
Южноафриканского регбиста Чилибоя Ралепелле в июле дисквалифицировали на восемь лет из-за допинга. Он обжаловал это решение. Спортсмен настаивает на своей невиновности и ссылается на то, что врать ему не позволяет вера. Об этом сообщил журнал Rugbymag.
В 2015 году его уже отстраняли от соревнований на два года за использование запрещенного препарата. Он снова попался на допинге в январе 2020 года. Ралепелле настаивает, что его дискредитируют и пытаются объявить рецидивистом. Спортсмен заявил в апелляции, что христианская вера ему не позволяет лгать, но эту жалобу отклонили.
Ралепелле заявил, что не знает, как допинг появился в его организме, а финансовое положение не позволило бы поставить под угрозу собственную карьеру, и вообще, он все осознал после случая в 2015 году.
Регбисту 33 года. Его признали виновным в употреблении зеранола. Дисциплинарную комиссию эти аргументы не впечатлили.