  • Попавший в Раду «Юзик» раздавал депутатам билеты на концерт «Квартала»

    17 октября 2019, 21:01

    Анатолий Минкин

    Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» и бывший актер студии «Квартал 95» Юрий «Юзик» Корявченко устроил прямо в зале заседаний парламента раздачу билетов на концерт студии, где он раньше работал. Фотографии опубликовало издание 1news.
    Попавший в Раду «Юзик» раздавал депутатам билеты на концерт «Квартала» | Изображение 1
    Источник фото: 1news.com.ua

    На опубликованных кадрах видно, что в руках у бывшего артиста целая пачка билетов на 16 октября, который должен пройти во Дворце «Украина» в Киеве.

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    Ирония заключалась в том, что в тот день депутаты обсуждали антикоррупционный закон.

    По данным издания, на концерте 15 числа журналисты заметили лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамию, депутата рады Жана Беленюка и самого Корявченкова.

    По всей видимости, выступление нардепам понравилось и они сагитировали коллег приобрести билеты на новый концерт студии. Заодно «Юзик» решил и заработать.

    Все роли ушедшего на президентский пост Владимир Зеленского сейчас исполняет актер Юрий Великий.

    Депутатом Верховной рады Украины Юрий Корявченков стал по итогам внеочередных выборов в парламент. Он выдвинулся по одномандатному округу в Кривом Роге от партии «Слуга народа». За него отдали свои голоса 60,9% от пришедших на участки избирателей.