Попавший в Раду «Юзик» раздавал депутатам билеты на концерт «Квартала»

На опубликованных кадрах видно, что в руках у бывшего артиста целая пачка билетов на 16 октября, который должен пройти во Дворце «Украина» в Киеве.

Юзик из «Квартала 95» стал депутатом Рады Подробнее

Ирония заключалась в том, что в тот день депутаты обсуждали антикоррупционный закон.

По данным издания, на концерте 15 числа журналисты заметили лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамию, депутата рады Жана Беленюка и самого Корявченкова.

По всей видимости, выступление нардепам понравилось и они сагитировали коллег приобрести билеты на новый концерт студии. Заодно «Юзик» решил и заработать.

Все роли ушедшего на президентский пост Владимир Зеленского сейчас исполняет актер Юрий Великий.

Депутатом Верховной рады Украины Юрий Корявченков стал по итогам внеочередных выборов в парламент. Он выдвинулся по одномандатному округу в Кривом Роге от партии «Слуга народа». За него отдали свои голоса 60,9% от пришедших на участки избирателей.