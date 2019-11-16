Попавший в больницу Вучич намерен выйти на работу в понедельник

Сербский президент Александр Вучич, который в пятницу попал в больницу из-за проблем с сердцем, поблагодарил врачей и сообщил, что выйдет на работу в понедельник.

В пятницу 15 ноября, согласно сообщению генерального секретариата президента, Вучич накануне поздно вечером попал в больницу из-за проблем с сердцем. Позже его состояние признали стабильным.

Однако президент поблагодарил врачей и заявил, в понедельник вернется к работе.

«Спасибо врачам и сотрудникам ВМА. Спасибо всем, кто беспокоился. Уже с понедельника буду работать в полную силу», — написал Вучич в своем Twitter-аккаунте.

Коллеги Вучича по работе попросили своего президента поберечь себя и хорошо отдохнуть.

«Брат мой, знаю, что не все разделяют наши мечты, и что тебе характер не позволяет много отдыхать, но прошу тебя больше заботиться о себе. Продолжаем бороться… за лучшую и более успешную Сербию», — написал министр экономики Сербии Синиша Мали в своем Instagram.