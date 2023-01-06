Мир 06 января 2023, 08:19 Попавших в снежный занос россиян эвакуировали в Казахстане Спасатели эвакуировали 12 россиян из снежного заноса в Казахстане Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Казахстана эвакуировали группу россиян, попавших в снежный занос на автодороге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

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Всего заложниками снежного плена стали 12 россиян, оставшихся на дороге между населенными пунктами Шемонаиха — Усть-Каменогорск. Спасатели пробились до места на специальном высокопроходимом автомобиле «Трэкол».

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«Из опасной зоны эвакуировали 12 граждан России, среди них было двое детей», — сказано в сообщении департамента.

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Россиян разместили в гостинице города Шемонаиха, муниципальные власти организовали для них горячее питание и обогрев, снабдив всем необходимым.

Спасатели напомнили, что ряд автомобильных дорог закрыли из-за гололеда и метелей. Водителей попросили отменить все запланированные поездки, пока погода не наладится.