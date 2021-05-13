Попавших в беду в горах Абхазии российских туристов нашли

Группа российских туристов во время спуска с высокогорья в горах Абхазии попала в беду — один из них не смог продолжить путь. Спасатели вышли на связь с основной группой. Оставшегося в горах ищут.

«Состояние туристов не вызывает опасения. Россияне и абхазские спасатели должны встретиться в районе СухумГЭС. В верховьях реки Гумиста еще остается один из туристов, не спустившийся с основной группой», — сообщил сайт МЧС Абхазии.

По данным ведомства, дальнейший ход поисково-спасательной операции определят после встречи с основной частью группы. В МЧС уточнили, что россияне передали ориентировочные координаты места нахождения туриста, который остался в горах, однако с вертолета его пока не увидели.

В туристической группе, которая застряла в абхазском высокогорье есть жители Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга. Сигнал о бедствии они подали днем 12 мая.