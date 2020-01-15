Авиакомпания заставила японку сделать тест на беременность и попала в расистский скандал

Двадцатипятилетняя Мидори Насида летела в гости к родителям. В Гонконге ее сопроводили в уборную и передали тестовую полоску, на которую нужно было помочиться. Унизительная процедура стала ответом местной авиакомпании на проблемы миграции.

Северные Марианские Острова являются территорией, свободно ассоциированной с США. Все местные жители имеют американское гражданство. По американским законам ребенок, родившийся на территории страны, автоматически становится ее гражданином. Этим пользуются китайские туристки, приезжая на Сайпан рожать детей. Визы для посещения острова им не требуется. Это привело к тому, что в 2018 году на Сайпане родилось больше иностранцев, чем жителей острова.

Когда тест показал, что Насида не ждет ребенка, ей разрешили продолжить путешествие. Девушка отметила, что это было унизительно, в том числе, потому что ее явно выбрали из-за ее расы.

Полет проходил в ноябре 2019 года. Впоследствии перевозчик извинился перед всеми, кому пришлось проходить такую же процедуру.

Беременным иностранкам не запрещается въезд в США, как и рождение в стране ребенка. Однако иммиграционная служба может отказать в посещении страны туристке, которая солгала о цели своего визита. Авиакомпания объяснила, что проверка на беременность должна было обеспечить соблюдение иммиграционных законов.