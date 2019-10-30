Украинец затерроризировал скорую 47 тысячами звонков и попал в психушку

Пресс-служба прокуратуры Донецкой области Украины сообщила о жителе Краматорска, который за четыре месяца позвонил в скорую 47 тысяч раз. За противоправные действия он был принудительно помещен в психиатрическую больницу.

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Ведомство сообщило на своей официальной странице в Facebook, что суд удовлетворил его ходатайство о применении принудительных мер к мужчине, который своими звонками временно нарушил деятельность станции скорой медицинской помощи города Краматорска.

«В ходе досудебного расследования… установлено, что в период времени с 1 октября 2018 по 12 февраля 2019 года, в течение 104 дней, 30-летний житель Краматорска, к которому в феврале 2015 применены судом принудительные меры медхарактера за кражу и легкое телесное повреждение, совершил со своего мобильного телефона 46 968 звонков на номер „103“», — сообщили в прокуратуре.

Врачи жаловались, что злоумышленник в сутки совершал от ста до тысячи звонков. Он отвлекал медиков от работы, а также грубо оскорблял их.

«Так называемым „рекордом“ вызывающего поведения мужчины стал 1618-разовый дозвон на номер „103“, совершенный 25 января 2019», — уточнила пресс-служба прокуратуры.