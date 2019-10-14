«Попал в офисный ад». Как избежать эмоционального выгорания на работе?

Психотерапевт подсказала, как эмоционально не выгореть на работе Подробнее

Психолог отметила, что «заезженные» советы заниматься физической нагрузкой и делать небольшие перерывы в работе — вовсе не банальные, а действительно эффективные. Офисные сотрудники пребывают большую часть времени в статистической позе, мало двигаются. Мозг сосредоточен на одном виде деятельности, и нет времени на отдых. Это сказывается на внутреннем эмоциональном состоянии людей.

Справиться с эмоциональным выгоранием, по словам специалиста, помогают занятия физической нагрузкой, например гимнастикой и разминкой. По ее словам, не зря раньше в офисах проводили пятиминутки, которые позволяли снять напряжение. Переключать мозг с работы или негатива отлично позволяют хобби и увлечения.

Панфилова напомнила о необходимости пить воду или чай во время перерывов. Это помогает разгрузить почки и восстановить сосуды. При постоянном стрессе и напряженной работе следует принимать витамины D, E и магний B6.

«Любые реакции уходят у нас через периферию, через руки и ноги. Поэтому нужно походить, потормошить что-то в руках… Это очень облегчает состояние. Любое переключение помогает человеку понять, что он не попал в офисный ад», — процитировал сайт «Дни.ру» слова Панфиловой.