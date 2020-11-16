Папа римский лайкнул откровенный снимок модели. Девушка заявила, что теперь попадет в рай

«Папа Франциск чертовски возбужден», — говорится в подписи к сообщению.

На кадрах видно, что девушка одета в откровенный костюм школьницы и стоит около шкафчика. При переходе с лайка можно попасть на аккаунт понтифика.

В своих Stories модель с юмором отреагировала на отметку со стороны главы Католической церкви. «По крайней мере, я попаду в рай», — пошутила она.

Официально неизвестно сам ли понтифик ведет свой Instagram, или для этого у него есть специальный человек, отвечающий за SMM. Официальный аккаунт Папы называется franciscus. У него 7,2 миллиона подписчиков.

Пользователи Twitter уже отреагировали на лайк от Папы.

Источник фото: Twitter

«Это показывает, что сексуальная ориентация Папы традиционная, намного лучше, чем педофилия».

Источник фото: Twitter

«Скандальный Папа у нас в Ватикане. Господь Иисус, помоги нам всем».

Источник фото: Twitter

«Возможно, попытался увеличить эту задницу двойным нажатием. Старик привык к этому на Facebook».

Источник фото: Twitter

«Он просто поддержал католическую школу, которую она посещает».

Источник фото: Twitter

«Ватикан отметил, что Папа ценит красоту, созданную Господом».

Источник фото: Twitter

«Вероятно, его достал костюм католической школьницы».

Папа Римский Франциск заявлял, что секс и еда идут человеку только на пользу. Так как удовольствие имеет божественную природу. Преувеличенную мораль он объяснил тем, что христианские послания трактуют неверно.

По его словам, осуждение со стороны Церкви касалось только грубого и пошлого удовольствия. А простые и человеческие радости священники всегда приветствовали. Удовольствие от вкусной еды помогает человеку оставаться здоровым. Секс украшает любовь и гарантирует продолжение рода.