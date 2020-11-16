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    16 ноября 2020, 01:04

    Папа римский лайкнул откровенный снимок модели. Девушка заявила, что теперь попадет в рай

    Анатолий Минкин

    Откровенный снимок бразильской модели Натальи Гарибботоо в Instagram лайкнул Папа римский Франциск. В данный момент отметка о том, что с профиля понтифика поставили сердечко фотографии девушки уже нет. Но есть видео, которое подтверждает, что это действительно было.

    «Папа Франциск чертовски возбужден», — говорится в подписи к сообщению.

    Папа римский лайкнул откровенный снимок модели. Девушка заявила, что теперь попадет в рай | Изображение 1

    На кадрах видно, что девушка одета в откровенный костюм школьницы и стоит около шкафчика. При переходе с лайка можно попасть на аккаунт понтифика.

    В своих Stories модель с юмором отреагировала на отметку со стороны главы Католической церкви. «По крайней мере, я попаду в рай», — пошутила она.

    Официально неизвестно сам ли понтифик ведет свой Instagram, или для этого у него есть специальный человек, отвечающий за SMM. Официальный аккаунт Папы называется franciscus. У него 7,2 миллиона подписчиков.

    Пользователи Twitter уже отреагировали на лайк от Папы.

    Папа римский лайкнул откровенный снимок модели. Девушка заявила, что теперь попадет в рай | Изображение 2
    Источник фото: Twitter

    «Это показывает, что сексуальная ориентация Папы традиционная, намного лучше, чем педофилия».

    Папа римский лайкнул откровенный снимок модели. Девушка заявила, что теперь попадет в рай | Изображение 3
    Источник фото: Twitter

    «Скандальный Папа у нас в Ватикане. Господь Иисус, помоги нам всем».

    Папа римский лайкнул откровенный снимок модели. Девушка заявила, что теперь попадет в рай | Изображение 4
    Источник фото: Twitter

    «Возможно, попытался увеличить эту задницу двойным нажатием. Старик привык к этому на Facebook».

    Папа римский лайкнул откровенный снимок модели. Девушка заявила, что теперь попадет в рай | Изображение 5
    Источник фото: Twitter

    «Он просто поддержал католическую школу, которую она посещает».

    Папа римский лайкнул откровенный снимок модели. Девушка заявила, что теперь попадет в рай | Изображение 6
    Источник фото: Twitter

    «Ватикан отметил, что Папа ценит красоту, созданную Господом».

    Папа римский лайкнул откровенный снимок модели. Девушка заявила, что теперь попадет в рай | Изображение 7
    Источник фото: Twitter

    «Вероятно, его достал костюм католической школьницы».

    Папа Римский Франциск заявлял, что секс и еда идут человеку только на пользу. Так как удовольствие имеет божественную природу. Преувеличенную мораль он объяснил тем, что христианские послания трактуют неверно.

    По его словам, осуждение со стороны Церкви касалось только грубого и пошлого удовольствия. А простые и человеческие радости священники всегда приветствовали. Удовольствие от вкусной еды помогает человеку оставаться здоровым. Секс украшает любовь и гарантирует продолжение рода.