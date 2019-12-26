Попадание американской ракеты по танку Т-62 в Сирии сняли на видео

Удар американской противотанковой ракеты TOW по советскому Т-62 в Сирии сняли с дрона. Бронированная машина не получила внешних повреждений.

«Экипаж получил контузию, но броня оказалась крепкой, все остались живы. Т-62 сдержал удар», — говорится в подписи к видео, которое опубликовал на своей странице в Twitter пользователь @I30mki. Также автор поста сообщил, что ракету по танку правительственных войск Сирии выпустили боевики. На кадрах видно, что управляемая ракета попала по центру танка, после чего произошел взрыв.

Танк Т-62 выпускали в Советском Союзе с 1962 по 1975 год. Это первый в мире танк с гладкоствольным орудием и небольшой массой, но с крепкой броней.

Помимо Сирии, эта боевая машина до сих пор состоит на вооружении в Афганистане, Анголе, Вьетнаме, Египте, Иране, КНДР и других странах. Экипаж танка состоит из механика-водителя, командира, наводчика и заряжающего.