Мир 28 июля 2023, 01:15 «Попадают к педофилам». Бывший сотрудник СБУ сообщил о принудительном вывозе детей с Украины Экс-сотрудник СБУ Прозоров: преступная группировка на Украине вывозит детей за рубеж Freepik

Читать 360tv в

Преступная группа по принудительному вывозу детей за границу действует на Украине. Об этом на пресс-конференции по теме ущемления прав детей Донбасса со стороны киевских властей сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Его слова передало РИА «Новости».

Он добавил, что эти незаконные действия прикрывают чиновники Великобритании.

Реклама

«На Украине действует преступная группа, которая занимается вывозом детей и переправкой их в Великобританию, где они попадают в руки педофилов — высокопоставленных представителей британского истеблишмента», — сказал он.

По его словам, управляет группировкой экс-сотрудник СБУ Сергей Борисов. Именно он ищет подходящих детей. По словам Прозорова, для жертв даже составили список с критериями. Затем начинается изготовление необходимых документов.

Обычно это дети из бедных семей или вынужденных переселенцев. Их вывозят под видом обучения, лечения и просто говорят, что они«спасают от ужасов» того, что происходит на Украине.