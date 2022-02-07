«Пообещал — делай». Лукашенко напомнил об обещании Путина дать ему звание полковника
Лукашенко напомнил об обещании Путина дать ему звание полковника
Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил об обещании российского коллеги Владимира Путина сделать из него полковника. Он отметил, что звание ему пока так и не присвоили.
Во время интервью Лукашенко попросили назвать его воинское звание. Президент республики заявил, что является подполковником.
«Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил», — сказал он в интервью на YouTube-канале «Соловьев Live».
Он уточнил, что речь идет о звании российской армии. При этом Лукашенко подчеркнул, что служил в Советской армии. В связи с этим он попросил присвоить ему звание именно полковника советской армии.
«Пообещал — делай!» — обратился белорусский лидер к президенту России.
Ранее Лукашенко высказывался о ситуации вокруг Украины. Он заявил, что Россия и Белоруссия нарисовали красные линии для украинских властей. Если Украина их перейдет, то последует незамедлительный ответ. По мнению Лукашенко, США толкают Украину к войне.