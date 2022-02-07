Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил об обещании российского коллеги Владимира Путина сделать из него полковника. Он отметил, что звание ему пока так и не присвоили.

Во время интервью Лукашенко попросили назвать его воинское звание. Президент республики заявил, что является подполковником.

«Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил», — сказал он в интервью на YouTube-канале «Соловьев Live».

Он уточнил, что речь идет о звании российской армии. При этом Лукашенко подчеркнул, что служил в Советской армии. В связи с этим он попросил присвоить ему звание именно полковника советской армии.

«Пообещал — делай!» — обратился белорусский лидер к президенту России.

Ранее Лукашенко высказывался о ситуации вокруг Украины. Он заявил, что Россия и Белоруссия нарисовали красные линии для украинских властей. Если Украина их перейдет, то последует незамедлительный ответ. По мнению Лукашенко, США толкают Украину к войне.