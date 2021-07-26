«Понятно, что замалчивали». Лукашенко поручил поднять тему геноцида белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поднял тему геноцида белорусов во времена Великой Отечественной войны. По его словам, родственники этих людей и весь мир должен узнать правду.

Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Геноцид против советских людей, против Белоруссии. <…> Мы должны показать, что происходило в середине прошлого века, в годы ВОВ. Понятно, что замалчивали, больше здесь было политики, никто об этом хотел говорить — погибли миллионы людей. У этих людей, слава богу, живы родственники, и они хотят знать правду. Вообще весь мир должен знать правду», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер сослался на слова знакомого, который отметил, что книга Гитлера «Моя борьба» остается актуальной и по сей день, а нацисты никуда не делись.

«На примере Литвы это видно. Они нас душат и требуют от нас, чтобы мы на последнем вдохе, образно говоря, их защищали», — отметил Лукашенко.

На прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что гибридная война, которую Европа ведет против России, Белоруссии и Китая, может привести к третьей мировой.