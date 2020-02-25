    25 февраля 2020, 14:18

    «Понимание того, что Крым является неотъемлемой частью РФ, в мире растет» — политолог

    Ольга Ситникова

    Политолог Иван Мезюхо отреагировал на попытки Украины помешать признанию Крыма частью России. Об этом сообщило радио Sputnik

    По его мнению, украинский МИД слишком «много времени тратит на различные антикрымские ноты протеста и заявления». Мезюхо усомнился, что ведомство успевает «заниматься еще какой-то другой тематикой».

    «Все-таки перед страной стоит немало вызовов как во внешней, так и во внутренней политике. Понимание того, что Крым является неотъемлемой частью РФ, в мире растет. А на уровне гражданского общества Сербии Крым фактически признан территорией российского государства, в Крыму побывало немало представителей общественности сербского государства, происходят активные контакты на уровне народной дипломатии. Правда о Крымском полуострове пробивает потоки антикрымской лжи Запада и Украины», — подчеркнул эксперт.

    Ранее Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Елена Мошенец призвала организовать «специальные точки» на выборах в Крыму.