По его мнению, украинский МИД слишком «много времени тратит на различные антикрымские ноты протеста и заявления». Мезюхо усомнился, что ведомство успевает «заниматься еще какой-то другой тематикой».

«Все-таки перед страной стоит немало вызовов как во внешней, так и во внутренней политике. Понимание того, что Крым является неотъемлемой частью РФ, в мире растет. А на уровне гражданского общества Сербии Крым фактически признан территорией российского государства, в Крыму побывало немало представителей общественности сербского государства, происходят активные контакты на уровне народной дипломатии. Правда о Крымском полуострове пробивает потоки антикрымской лжи Запада и Украины», — подчеркнул эксперт.

Ранее Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Елена Мошенец призвала организовать «специальные точки» на выборах в Крыму.