Мир 05 августа 2023, 12:51 «Понимают только силу». Медведев жестко отреагировал на ЧП с российским танкером Зампред Совбеза Медведев заявил, что Украина поймет только жестокость и силу РИА «Новости»

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Власти Украины поймут только силу и жестокость в ответ на совершенные преступления. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Таким образом политик отреагировал на информацию об атаке украинского надводного беспилотника на российский танкер неподалеку от Керченского пролива.

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«Они понимают только силу и жестокость. Видимо, им мало ударов по Измаилу, Одессе и другим», — написал он.

Медведев уличил Украину в намерении устроить экологическую катастрофу.

«Если они хотят этого, то должны получить ее на территории, которая скоро отвалится к Польше и будет смердеть веками после этого», — добавил политик.

В ночь на 5 августа украинские военные надводным дроном атаковали российский танкер «Сиг» в 32 морских милях от Керченского пролива. Глава СБУ Василий Малюк фактически признал причастность ведомства к ЧП.