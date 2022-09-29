«Понимает, когда можно договориться». Политолог Джаралла посоветовал европейским политикам учиться у президента Турции | 360°

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«Понимает, когда можно договориться». Политолог Джаралла посоветовал европейским политикам учиться у президента Турции

Политолог Джаралла объяснил слова Эрдогана о целеустремленности Путина талантом дипломатии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин делает все, что задумал. Крымский политолог Владимир Джаралла объяснил это его талантом внимательно слушать и понимать собеседника. В беседе с Telegram-каналом «360» он посоветовал европейским политикам поучиться такой дипломатии.

«Эрдоган принимает только те решения, которые выгодны его стране, и будет придерживаться только тех позиций, которые ему нужны», — объяснил он.

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Турецкий президент проанализировал ситуацию и решил выступить переговорщиком с Россией от лица Запада. Он добился некоторых успехов, например, заключения зерновой сделки. Владимир Джаралла назвал это достижение вторичным с точки зрения экономики, но несомненным успехом в части дипломатии.

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Исходя из этого можно понять логику Реджепа Тайипа Эрдогана. Он тонко, буквально на интуитивном уровне понимает своих собеседников.

«Его слова, что Путина нужно слушать, неслучайны. Эрдоган прекрасно понимает, когда можно договориться, а когда вообще не стоит начинать разговор. Это то, чему следовало бы поучиться западным партнерам», — сказал политолог.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти Турции повлиять на решения России по итогам прошедших в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях референдумов, сообщили «Известия». Реджеп Тайип Эрдоган ответил, что обсудит это с Владимиром Путиным по телефону, но обычно он делает то, что задумал.

Владимир Зеленский

Турция

Реджеп Эрдоган

Владимир Путин

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