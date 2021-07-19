Понасенков: не стоит доверять управление НАТО «слабому полу»

Ныне действующий глава НАТО Йенс Столтенберг в 2022 году уйдет в отставку. На его место претендуют сразу несколько кандидатов, написало издание Politico. Среди них: президент Эстонии, а также бывшие президенты Литвы и Хорватии. Историк и режиссер Евгений Понасенков выразил свое мнение на этот счет.

По его словам, доверять управление Североатлантическим альянсом следует только мужчинам. Слабому полу, ввиду мягкого характера, руководить такой организацией будет непросто. Слова Понасенкова приводит издание «Политика сегодня».

При этом эксперт отметил, что в крови Дали Грибаускайте, экс-президента Литвы, есть «мужское начало».

«Она же совершенный мужик. И вы знаете, это хорошо. Потому что она вполне может показать нашим так называемым мужчинам и генералам, простите, близких родственников Кузьмы. А я бы на это, как историк, с удовольствием посмотрел бы со стороны. Как ученому, мне было бы интересно, как этот мужчина в юбке „построила“ бы генералов разных стран. Что касается двух других претендентов, то они несколько комичны. У Грибаускайте совершенно старинная закваска, такая „гестапо-лайт“», — рассказал историк.

Большинство стран-участниц НАТО действительно согласны поставить на руководящую позицию женщину. По мнению западных экспертов, больше всего шансов есть у экс-президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.