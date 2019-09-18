Помпео заверил главу МИД Украины в поддержке США

Вашингтон подтвердил, что поддерживает Киев. Об этом в телефонном разговоре с главой украинского МИД Вадимом Пристайко заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Глава Госдепартамента, уточнил сайт RT со ссылкой на пресс-службу американского ведомства, поздравил министра с недавним назначением.

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Помпео заметил, что Соединенные Штаты оказывают Украине поддержку, так как страна «продвигает важные реформы по борьбе с коррупцией, укреплению верховенства права и созданию экономической среды, способствующей конкуренции и инвестициям».

Кроме того, подчеркнул госсекретарь США, позиция Вашингтона по украинскому суверенитету и территориальной целостности непоколебима.