Помпео запланировал посетить Голанские высоты

По данным RТ, такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Иерусалиме. Также Помпео назвал признание региона частью Израиля решением Дональда Трампа.

«Сегодня мне выпадет шанс посетить Голанские высоты. Просто признание их как части Израиля было решением президента Трампа, это исторически важно и просто признание реальности», — сказал он.