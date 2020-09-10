Помпео заявил о «значительной вероятности» причастности Москвы к ситуации с Навальным

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты и их союзники потребуют привлечения к ответственности виновных в инциденте с блогером Алексеем Навальным.

По данным РИА «Новости», об этом он заявил в шоу Бена Шапиро.

«Я думаю, люди по всему миру видят этот вид деятельности таким, какой он есть. И когда они видят попытку отравить диссидента, они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц», — заявил высокопоставленный чиновник.

Госсекретарь отметил, что не готов продолжать беседу на тему возможных мер, которые могут быть применены.

«Я не хочу опережать президента в вопросе о том, что решит правительство США по этому вопросу. Мы должны все это рассмотреть, оценить и быть уверенными в том, что делаем свою часть работы по снижению рисков повторения подобного в будущем», — заявил он.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска. Он был госпитализирован в омскую больницу и введен в искусственную кому. Через два дня оппозиционера перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite. В начале сентября Берлин заявил, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». Доказательства немецкая сторона не предоставила. 7 сентября стало известно, что состояние блогера улучшилось и его вывели из искусственной комы.