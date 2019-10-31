Помпео заявил о враждебности Коммунистической партии Китая к США
Американский госсекретарь Майк Помпео заметил, что китайцы недовольны текущим политическим строем своей страны, в частности их коммунистической партией. По его словам, Коммунистическая партия Китая враждебна США, сообщила НСН.
По словам государственного секретаря США, мировые демократии не желают правления одной партии ленинизма.
Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков отметил, что слова Помпео имеют серьезные причины.
«Подобные заявления не первый раз звучат из Белого дома. Это довольно стандартные заявления из уст американских политиков. Надо сначала спросить самих китайцев, хотят они или нет. Но определенные основания у этого заявления есть. Строй, существующий в Китае, назвать демократическим никак нельзя. Ну и политика социального кредита, которую Китай внедряет последние годы, вряд ли прибавит привлекательности этому строю за рубежом», — объяснил Котков.