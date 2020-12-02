Помпео вступил в перепалку с главой турецкого МИД во время видеоконференции

«Государственный секретарь США Майк Помпео на необычной для НАТО встрече министров иностранных дел стран НАТО подчеркнул, что Турция выступает против принципов и действий Североатлантического союза, тем самым подрывая его единство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Помпео в ходе своего выступления обратил внимание на провокационные действия Анкары в Нагорном Карабахе, Сирии, Ливии и Восточном Средиземноморье. При этом он назвал приобретение Турцией комплексов С-400 «подарком России через союзника по НАТО».

В свою очередь Чавушоглу выразил сожаление, что американские партнеры выступили против Анкары, поддержали «террористические организации», а также «максималистские позиции Греции и Кипра».