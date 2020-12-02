Помпео вступил в перепалку с главой турецкого МИД во время видеоконференции
Между госсекретарем США Майком Помпео и руководителем внешнеполитического ведомства Турции Мевлутом Чавушоглу возникла перепалка во время видеоконференции с участием глав МИД стран-членов НАТО. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на иностранные СМИ.
«Государственный секретарь США Майк Помпео на необычной для НАТО встрече министров иностранных дел стран НАТО подчеркнул, что Турция выступает против принципов и действий Североатлантического союза, тем самым подрывая его единство», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Помпео в ходе своего выступления обратил внимание на провокационные действия Анкары в Нагорном Карабахе, Сирии, Ливии и Восточном Средиземноморье. При этом он назвал приобретение Турцией комплексов С-400 «подарком России через союзника по НАТО».
В свою очередь Чавушоглу выразил сожаление, что американские партнеры выступили против Анкары, поддержали «террористические организации», а также «максималистские позиции Греции и Кипра».