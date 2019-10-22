Помпео встретится с митрополитом Иларионом в Вашингтоне

В документе внешнеполитического ведомства указано, что встреча произойдет в здании Госдепартамента США. Она назначена на 15:30 по местному времени (22:30 по московскому времени).

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В дипведомстве Штатов заявили, что на беседу Майка Помпео и митрополита Волоколамского журналисты допущены не будут. Позднее Госдеп опубликует все материалы, в которых будут отражены итоги встречи. О чем будут беседовать стороны, пока тоже неизвестно.

2 октябре министр иностранных дел Сергей Лавров заявил: Соединенные Штаты оказывают давление на североафриканские и ближневосточные православные церкви. США требуют признания так называемой Православной церкви Украины.