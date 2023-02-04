Мир 04 февраля 2023, 18:29 Помпео указал на способность Трампа «сдерживать» Путина Экс-госсекретарь Помпео: Трампу удавалось сдерживать Путина White House

Читать 360tv в

Во время нахождения у власти в США экс-президент Дональд Трамп мог контролировать обострение конфликта на Украине. Об этом бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью BBC Radio 4.

Он отметил, что администрация Трампа «сдерживала» президента России Владимира Путина.

Реклама

«Мы знаем, как сдерживать наших противников», — сказал Помпео.

Реклама

Американский политик также напомнил, что в 2014 году, когда пост президента занимал Барак Обама, «Россия смогла присоединить Крым». При управлении Трампа ничего подобного не произошло. Когда к власти снова пришли демократы, Путин решился на присоединение новых территорий.

Помпео выразил уверенность, что это говорит о разном «восприятии рисков» со стороны российского лидера в зависимости от президентов США.

Журналист Майкл Трейси ранее заявил, что американским гражданам промыли мозги и заставили принять обострение ситуации на Украине. По его мнению, многие жители США не думают о дипломатии, которую пропагандируют Китай, Бразилия, Индия и Мексика.