Помпео: США не особо продвинулись в расследовании по коронавирусу

Глава Госдепартамента США Майк Помпео сделал заявление о том, что Штаты практически не продвинулись в выявлении источника происхождения пандемии COVID-19. Он во всем обвинил Китай, который отказывается открывать данные.

«Мы ненамного продвинулись в сравнении с тем, где были неделю назад. Коммунистическая партия Китая неуклонно вводит в заблуждение и отказывается предоставлять информацию Западу. Мы неоднократно обращались с предложением помочь им определить, откуда произошел вирус», — отметил Помпео в интервью радиостанции SiriusXM Patriot. Его цитирует РИА «Новости».

Ранее Белый дом поручил министерству обороны и ЦРУ проверить факт сокрытия властями Китая и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) информацию о начале пандемии.

Американский президент Трамп не раз обвинял КНР в возникновении COVID-19 из лаборатории в китайском городе Ухань. Китаю уже угрожают санкциями, если выяснится, что он сознательно допустил распространение вируса. В свою очередь, китайское руководство утверждает, что всегда ответственного относилось к такой серьезной проблеме.