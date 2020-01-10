Помпео: США не знали подробностей о возможных атаках Сулеймани

«Мы не знаем точно, когда, и мы не знаем точно, где. Но это было реально… Была реальная возможность [атаки Сулеймани], и была реальная необходимость [его уничтожить]. Мы приняли правильное решение. Президент [США Дональд Трамп] принял правильное решение», — рассказал Помпео.

Генерал Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате американского ракетного обстрела района международного аэропорта Багдада. Приказ нанести удар отдал лично Трамп, который обвинил Сулеймани в нападении на американское посольство 31 декабря 2019 года. Иранские власти пообещали отомстить за убийство своего национального героя и в ночь на 8 января выпустили несколько ракет по по американским военным базам в Ираке.

Во время встречи в Стамбуле 8 января президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали совместное заявление по факту убийства высокопоставленного иранского военного. Главы государств назвали это происшествие неправомерным.