    07 июня 2020, 00:27

    Помпео сравнил Китай с нацистским режимом из-за действий в Гонконге

    Кирилл Фролов

    Китай нарушил свои обещания, данные жителям Гонконга при его присоединении в 1997 году. В этом КНР можно сравнивать с нацистской Германией, заявил Daily Caller госсекретарь США Майк Помпео.
    Помпео сравнил Китай с нацистским режимом из-за действий в Гонконге

    Так Помпео ответил на вопрос о параллелях между оккупацией Франции гитлеровцами в 1940 году, «и тем, что Китай сделал и продолжает делать с Гонконгом».

    Госсекретарь заявил что «авторитарные режимы имеют тенденцию стремиться к увеличению своей территории и власти и расширению масштабов тирании».

    «И это, безусловно, тот случай, когда обещания, данные Коммунистической партией Китая Соединенному Королевству, были нарушены», — добавил Помпео.

    Решение отказать гонконгскому народу в обещанных свободах напоминает некоторые обещания, которые были нарушены в те времена, когда Германия выступила против остальной Европы.

    Майк Помпеогоссекретарь США

    При этом Помпео отметил, что США не стремятся к открытой конфронтации с Китаем. А военный конфликт является «последней каплей, когда нет другого варианта защиты свободы».

    Ранее США анонсировали санкции против Китая в случае потери Гонконгом самостоятельности от Пекина.