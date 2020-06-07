Помпео сравнил Китай с нацистским режимом из-за действий в Гонконге

Так Помпео ответил на вопрос о параллелях между оккупацией Франции гитлеровцами в 1940 году, «и тем, что Китай сделал и продолжает делать с Гонконгом».

Госсекретарь заявил что «авторитарные режимы имеют тенденцию стремиться к увеличению своей территории и власти и расширению масштабов тирании».

«И это, безусловно, тот случай, когда обещания, данные Коммунистической партией Китая Соединенному Королевству, были нарушены», — добавил Помпео.

Решение отказать гонконгскому народу в обещанных свободах напоминает некоторые обещания, которые были нарушены в те времена, когда Германия выступила против остальной Европы. Майк Помпео госсекретарь США

При этом Помпео отметил, что США не стремятся к открытой конфронтации с Китаем. А военный конфликт является «последней каплей, когда нет другого варианта защиты свободы».

Ранее США анонсировали санкции против Китая в случае потери Гонконгом самостоятельности от Пекина.