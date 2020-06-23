Помпео сравнил Болтона со Сноуденом
Госсекретарь США Майк Помпео сравнил книгу бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона с действиями экс-сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на телеканал Fox News.
По его словам, «мы все видели, что произошло, когда люди разглашали секретную информацию, как Эдвард Сноуден».
«То, что сделал Джон Болтон, ничем не отличается, и хотя мы оставим возможность для министерства юстиции предпринять свои действия, такая информация представляет реальный риск и реальный вред США», — считает Помпео.