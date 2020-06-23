Помпео сравнил Болтона со Сноуденом

По его словам, «мы все видели, что произошло, когда люди разглашали секретную информацию, как Эдвард Сноуден».

«То, что сделал Джон Болтон, ничем не отличается, и хотя мы оставим возможность для министерства юстиции предпринять свои действия, такая информация представляет реальный риск и реальный вред США», — считает Помпео.