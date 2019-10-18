Помпео: Совет Безопасности ООН должен возобновить эмбарго на поставки оружия Ирану
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Совбез ООН сохранить эмбарго на поставки оружия Ирану. Нынешнее эмбарго прекратит действие через год, сообщило ИА RNS.
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«Если вы сейчас обеспокоены поведением Ирана, представьте себе, что Иран будет делать с передовыми ракетами, беспилотниками, танками и реактивными самолетами. Совет Безопасности должен возобновить эмбарго на поставки оружия», — заявил Помпео в своем Twitter.
По словам Госсекретаря, через год, после окончания эмбарго, Россия и Китай получат возможность продавать Ирану оружие. Иран же сможет перепродать его кому угодно, что спровоцирует на Ближнем Востоке гонку вооружений.