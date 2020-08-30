Помпео рассказал Зеленскому о «пагубных инвестициях» Китая в «Мотор Сич»

Планы Китая купить украинский завод «Мотор Сич» вызывают обеспокоенность США. Об этом госсекретарь Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В среду, 26 августа, Помпео и Зеленский общались по телефону. Об итогах переговоров Госдепартамент сообщил только сейчас.

Госсекретарь, сказано в пресс-релизе, «выразил обеспокоенность со стороны США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая попытки Пекина купить производителя двигателей „Мотор Сич“».

Стороны также обсудили ситуацию в Белоруссии, усилия Украины по борьбе с коронавирусом, достижение дипломатического урегулирования в Донбассе и восстановление украинского суверенитета в Крыму.

В начале августа китайская компания Beijing Skyrizon и украинская DCH Group объявили о планах купить акции «Мотор Сич» и подали для этого заявку в Антимонопольный комитет Украины.

«Мотор Сич» — крупный мировой производитель авиационных газотурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок. Переговоры о покупке компании китайской Beijing Skyrizon ведутся с 2017 года. В 2018 году Служба безопасности Украины возбудила дело о вывозе оборудования «Мотор Сич» на новый завод в Китае, акции украинской компании были арестованы.